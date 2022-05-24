استشاري يقترح عودة ” التعليم عن بعد” ليوم واحد بالمرحلة الثانوية.. لهذا السبب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - اقترح عبدالرحمن النملة عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بجامعة “الإمام ” أن يكون جزء من الحصص بالمرحلة الثانوية “عن بعد”.
وأوضح في لقاء مع برنامج” ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن تكون الدراسة في المرحلة “الثانوية” 4 أيام حضورية ويوم واحد “عن بعد”، ليكون “التعليم عن بعد” جزء من عملية التعليم.
ولفت إلى أن الأفضل في التعليم المتوسط أن يكون التعليم حضوريًا، مضيفًا أنه “من الصعوبة أن يكون التعليم الابتدائي وما قبله عن بُعد لحاجة الطفل إلى التواصل والتفاعل مع الآخرين.
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