تصريحات مطمئنة من «الصحة العالمية» بشأن «جدري القرود»

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن تفشي مرض جدري القرود لا يستدعي حملات تطعيم جماعية، ولكن يجب في الوقت نفسه الاهتمام بالنظافة الشخصية، وممارسة سلوكيات معتدلة، للمساهمة في الحد من انتشار المرض.

وأكدت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري، ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن “المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور”، موضحة أن تفشي هذا المرض لا يشبه على الإطلاق جائحة كورونا لأنه لا ينتقل بسهولة.

وفي السياق ذاته، حذر ريتشارد بيبودي، مدير فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة أجرتها “رويترز”، من أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

أخبار قد تهمك

وأضاف أن الإجراءات الأساسية للحد من انتشار جدري القرود تتمثل في “التتبع والعزل”، علما بأن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس، أنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات، بينما منحت بريطانيا التطعيمات بالفعل، للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.