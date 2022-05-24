الموارد البشرية: 7 حالات لانتهاء وتجديد عقد العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، حالات انتهاء وتجديد عقد العمل.

وقالت وزارة الموارد البشرية، إنَّ عقد العمل ينتهي في حالة انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل، فيستمر إلى أجله.

كما يتم انتهاء عقد العمل، وفق الوزارة، بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من نظام العمل.

وأكملت الوزارة أن عقد العمل ينتهي إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وفق بوابة الثقافة العمالية التابعة للوزارة.

كما ينتهي عقد العمل، وفق الوزارة، في حالة بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التامينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن. أخبار قد تهمك

وتتضمن حالات انتهاء عقد العمل أيضًا، حالات القوة القاهرة أو أغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.