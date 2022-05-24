“العقاري”: تعليق الدعم عن بعض مستفيدي “البناء الذاتي” مؤقت لحين استخراج شهادة الاشغال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكد صندوق التنمية العقارية أن تعليق الدعم السكني عن بعض مستفيدي منتج البناء الذاتي مؤقت، وسيتم إيداع الدعم بأثر رجعي في حال تم استخراج شهادة الاشغال (البناء الذاتي) ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ليتم اعتمادها. وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن المستفيد غير الملتزم بشروط منتج البناء الذاتي والذي لم يكمل البناء خلال 3 سنوات من توقيع العقد التمويلي، سيتم تعليق الدعم السكني عنه بشكل مؤقت حتى يلتزم بمعالجة وتحديث مراحل البناء ورفع شهادة الإشغال عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، مشيراً إلى أن تعليق الدعم سيكون اعتبارًا من شهر مايو الجاري. وقال: إن الصندوق خلال الفترة الماضية بعث برسائل للمستفيدين من البناء الذاتي تتضمن أهمية سرعة تقديم شهادة الإشغال بعد انتهاء المهلة المحددة للبناء 3 سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف إيداع الدعم وبأثر رجعي للمستفيد بعد رفع شهادة الاشغال واعتمادها من قبل الصندوق. وأكد العصيمي حرص والتزام “الصندوق العقاري” على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم، داعياً جميع مستفيدي “البناء الذاتي” للالتزام بالمدة المحددة التي نص عليها العقد التمويلي لإكمال البناء واستخراج شهادة الاشغال عبر منصة بلدي ورفعها للصندوق إلكترونياً. أخبار قد تهمك

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