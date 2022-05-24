محمد بن مسعود - الدمام - “بعد 7أيام من الزفاف ” العروسه لازالت عذراء والسبب حماتها هذا ما تمارسه معها كل ليله وأمام عريسها ؟!!

رفعت سيدة مصرية قضية خلع على زوجها بعد أيام قليلة من ليلة الدخلة ، وذلك لأن حماتها تنام معهم في غرفة النوم ، وعلى نفس السرير ، وتمنعهم من النوم بمفردهم وممارسة حقوقهم الشرعية . وروت الزوجة تفاصيل زواجها الذي تم بعد علاقة حب رائعة ، مع أحد اصدقائها في العمل ، واستمرت فترة الخطوبة لمدة 9 أشهر ، ولم تحدث أي مشكلة خلال تلك الفترة ، ثم بدأت المشكلة في ” ليلة الدخلة ” ، حيث بقيت حماتها في غرفة نومها ليلة الزفاف ، ورفضت أن تنام خارج الغرفة ، كما رفضت إقامة العلاقة الحميمية بين الزوجين . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وظنت الزوجة أن حماتها ستفعل ذلك في أول يوم فقط ، لكن استمر الوضع لمدة أسبوع كامل ، وبقيت تنام معهم في الغرفة ورفضت تركهم بمفردهم ، ما دفع الزوجة لرفع قضية خلع ، وطالبت من الأجهزة القضائية باعطائها حقها مؤكدة أنها مازالت عذراء .

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