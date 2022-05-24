خرج صباح الجمعة ولم يعد.. أسرة “الزبيدي” تناشد البحث عنه.

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ناشدت أسرة “ياسين بحني الزبيدي” البالغ من العمر 40 عامًا؛ البحث عن مفقودهم، الذي خرج من منزله بجدة قبل أربعة أيام ولم يعد حتى الآن

وقال “فيصل”، شقيق المفقود “ياسين الزبيدي”، إن مفقودهم خرج من منزلهم بحي العدل بجدة عند الساعة 11 صباحًا يوم الجمعة الماضي، ولم يعد إلى المنزل، لافتًا إلى أنهم تقدموا ببلاغ إلى الشرطة وما زال البحث جاريًا عنه

وأشار إلى أن شقيقه يعاني اعتلالات نفسية، وهو مريض قلب، وكان يرتدي ثوبًا أبيض عند خروجه، مشيرًا إلى أن الأخبار التي وردتهم عن رؤيته ووجوده في منطقة الساحل -الطريق الدولي-جدة-القنفذة، كما شوهد بحسب ما وصلهم أثناء البحث عنه في الطائف، فيما لم يعثروا عليه

وناشدت أسرته من يعثر أو يتعرف عليه التواصل مع الشرطة، أو الاتصال بهم على الرقمين التاليين: 0545390862 – 0558760654