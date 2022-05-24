شاهد: فيديو مروع لانقلاب حافلة مدرسية بعد اصطدامها بسيارة أخرى ووفاة طالبة وإصابة أخريات بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وثق مقطع فيدي حـادث مروع بين حافلة صغيرة تقل عددا من طالبات المرحلة الابتدائية ، ما تسبب في وفاة إحداهن أثناء عودتها من المدرسة بحي البوادي بتبوك.

وأظهر الفيديو الحافلة تأتي بسرعة عالية ، ليتفاجأ قائدها بسيارة في الاتجاه المقابل فاصطدم به ثم انقلب ، ما أسفر عن وفاة طالبة في الصف الرابع الابتدائي وأصيبت 12 أخريات بإصابات بسيطة.

وتوفيت الفتاة في الموقع قبل نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، فيما باشر رجال المرور الحـادث واتخذوا الإجراءات النظامية.