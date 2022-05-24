محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وثق مقطع فيدي حـادث مروع بين حافلة صغيرة تقل عددا من طالبات المرحلة الابتدائية ، ما تسبب في وفاة إحداهن أثناء عودتها من المدرسة بحي البوادي بتبوك.
وأظهر الفيديو الحافلة تأتي بسرعة عالية ، ليتفاجأ قائدها بسيارة في الاتجاه المقابل فاصطدم به ثم انقلب ، ما أسفر عن وفاة طالبة في الصف الرابع الابتدائي وأصيبت 12 أخريات بإصابات بسيطة.
وتوفيت الفتاة في الموقع قبل نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، فيما باشر رجال المرور الحـادث واتخذوا الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فيديو مروع لانقلاب حافلة مدرسية بعد اصطدامها بسيارة أخرى ووفاة طالبة وإصابة أخريات بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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