محمد بن مسعود - الدمام - لا تتزوجي به أبدًا .. احذري الارتباط برجل يحمل أي من هذه الصفات

عند الوقوع في الحب لا يلتفت الكثيرين لبعض المؤشرات التي يجب عليهم الحذر منها عند التعامل مع الشريك وإنما عندما يجدون بعض العيوب يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تغييرها في المستقبل ولكن هذا قد يكون صعبا وفقا للعديد من التجارب، وربما تنتهي بالطلاق.

الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية شرح عبر برنامج «هي وبس» التي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، أن هناك صفات في الرجال إذا كانت موجودة واكتشفتها الفتاة في فترة الخطوبة يجب معرفة أن الزواج سيكون به خطر، وفيما يلي بالتفاصيل هذه الصفات.

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إكراه وسيطرة

إذا كان متحكم ولا يحب أحد أن يناقشه في رأيه وتحكماته التي يفرضها وسيطرته.

الإهانة والتحقير

أخطر صفتين بتدمر أي بيت وحياة زوجية.

لا يتحمل المسئولية

يتهرب من المسئولية ولا يلتزم بكلامه ومواعيده.

البخل

لا يحب الإنفاق.

عينه زايغة

عندما يكون دائما يحب النظر إلى فتيات أخرى دائما «ما بيعجبوش أي أنثى».

عند المشاجرة لا يتناقش ولا يوضح

يظهر على سلوكه وتعاملاته ولا يتكلم وعندما يتحدث يكون عنيف وصعب التصالح بشكل كبير: «اللي بيفضل ترني عليه وما يردش لمدة أيام ده ما تكمليش معاه».

طريقة التفكير

إذا كان الشخص متشاءم فهذا مؤشر خطير لوجود مشاكل كثيرة فيما بعد، وفي حال لا يحب التطور أو التغيير ويجد نفسه أفضل الأشخاص، شخص الإمع وهو الذي لا يوجد لديه شخصية ويغير رأيه مع أي تيار ولا يوجد لديه رأي.

وعندما يكون يلتفت للسلبيات فقط ويعلق عليها رغم وجود الإيجابيات، أي دائما ينتقد شريك حياته في أجزاء بسيطة.

يسئ تفسير الأمور

يفسر موقف بطريقة خاطئة ويبنى عليها سيناريوهات ويفتعل المشاكل ويسئ الظن.

شخص طوال الوقت حزين

الشخص الذي يخبرك بأنه حزين ويشعر بضيق ولكنه عندما استمع إلى صوتك الأمر اختلف وراحة: «اوعي تنخذعي بذلك الكلام وتلك الشخصيات».

المضغوط في عمله

عندما دائما يقول إنه مضغوط في العمل والحياة: «فهذا دائما ما يشتكي».

الحقد

الشخص الذي يكون بداخله غل وحقد للمحيطين به ورغبة في الإيذاء والانتقام: «هذا يمكن أن يفعل بك العديد من المصائب بعد الزواج».

خوف شديد من الحياة

من يكون لديه خوف شديد في حياته، يجعله يتراجع عن العديد من المواقف والقرارات: «كما يجعله يخاف عليكي بشدة وتنقلب في النهاية إلى غيرة».

ونصح استشاري الصحة النفسية أن في حال وجدت الفتاة صفات كثيرة مثل ما تم ذكره سابقا في شريك الحياة، يجب أن لا تقبل على الزواج منه لأن ذلك سيؤدي إلى الطلاق بنسبة كبيرة: «بلاش نلاحظ سلبيات ونقول لا هنغيرها، لأن الصفات السلبية بتزيد بعد الزواج».