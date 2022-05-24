عاجل : زيلينسكي يريد لقاء بوتين ولكن بشروط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “فقط لمناقشة إنهاء الصراع”. ونقلت “تاس” عن زيلينسكي قوله خلال خطاب: “لا أتصور أي لقاء مع أي شخص من روسيا، باستثناء رئيس روسيا”، مشيرا إلى أنه مستعد للاجتماع فقط إذا كان موضوع النقاش هو وقف النزاع.

ووفقا له، فإن تنظيم مثل هذا الاجتماع يزداد صعوبة.

وفي شهر أبريل الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ، موضحا أن اللقاء يجب أن يكون بعد الاتفاق على كل بنود التسوية وقبول أوكرانيا بشروط روسيا وعمليتها العسكرية الخاصة