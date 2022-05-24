«أساء لثقافتنا وهويتنا».. مطالبات بمحاسبة مطعم شهير في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وجه سمو الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بمحاسبة كل من سمح للقائمين على مطعم في جدة، بممارسة هذه الإساءة الكبيرة لثقافتنا وهويتنا، وتغاضى عنها حتى ولو لفترة قصيرة.
وفي تغريدة للأمير فيصل على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال الأمير: “إن كانت قصة اشتراط مطعم في جدة عدم لبس الثوب والعباية لدخول المطعم صحيحة وأيضا خبر إغلاق المطعم”.
وأضاف الأمير: “ليس لدي شك أن الجهات المعنية سوف تحاسب كل من سمح للقائمين عليه بممارسة هذه الإساءة الكبيرة لثقافتنا وهويتنا وتغاضى عنها حتى لو لفترة قصيرة”.
وخلال اليومين الماضيين أثار مطعم شهير في جدة جدلا كبيرا في المملكة، بسبب ما فرضه من منع النساء الدخول بالعباية، بل واشترط أيضا عدم السماح للرجال بالدخول بالثوب العربي؛ وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد من التعدي على الحرية.
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