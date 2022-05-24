شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف ريال غرامات على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ «لجنة الالتزام» غرامات بقيمة 400.000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي.

وكانت الهيئة قد استدعت المواطنتين بعد نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب ما تنص عليه ضوابط المحتوى الإعلامي ونظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يؤكد على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

وأكدت الهيئة وجوب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في أنظمتها ولوائحها، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر منصة إعلام.