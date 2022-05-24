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400 ألف ريال غرامات على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي

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الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ «لجنة الالتزام» غرامات بقيمة 400.000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي.

وكانت الهيئة قد استدعت المواطنتين بعد نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب ما تنص عليه ضوابط المحتوى الإعلامي ونظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يؤكد على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

وأكدت الهيئة وجوب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في أنظمتها ولوائحها، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر منصة إعلام.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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