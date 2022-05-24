شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «مسك» و«دالكيا إي دي إف جروب» لتنفيذ الحلول المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك» عن اختيار مجموعة «دالكيا إي دي إف جروب» لتكون الجهة المعنية بتنفيذ مشروع حلول الاستدامة بأفضل المعايير العالمية.

وستطلق العديد من المبادرات في إطار رؤية المدينة لتطوير مرافقها بأسلوب يضمن حصولها على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) الفئة الذهبية، للاستدامة في جميع أنحاء المشروع، بدءا من محطة التبريد المركزي التي ستقوم المجموعة بمهمة إنشائها بالتعاون مع شركة «أيه دي سي إنيرجي سيستمز».

وشهدت «مسك» انعقاد حفل وضع حجر الأساس بحضور نخبة من كبار المسؤولين ومنهم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والرئيس التنفيذي للمدينة ديفيد هنري، ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «دالكيا دي إف جروب» سيلفي جيهانو، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أيه دي سي إنيرجي سيستمز» إبراهيم سليمان.

ويندرج هذا المشروع الجديد في إطار منهجية المدينة لتعزيز التنمية المستدامة، إذ يجسد بديلا فعالا لحلول تكييف الهواء التقليدية، بالإضافة إلى خلق فرص العمل الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 100 ألف طن من الانبعاثات الكربونية خلال 10 سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمدينة، أن المبادرات التي تبنتها «مسك» تهدف إلى تعزيز جوانب الاستدامة في المدينة، ونسعى لإرساء نموذج جديد في المنطقة واتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، وتجسد محطة التبريد المركزي واحدة من أولى الخطوات التي باشرنا بتنفيذها، متبوعة بالعديد من الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة 50 %، ويتمحور هدفنا حول تقديم نموذج يقتدى به في مجال التنمية المستدامة من خلال الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية مع حلول استخدام الطاقة والمياه الصديقة للبيئة.