شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت المملكة، ممثلة - بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس بالرياض- الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، والشركات الزراعية والغذائية التابعة للصناديق السيادية الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لبحث تأثيرات الأزمة الغذائية على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد.

ورحب وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد بن صالح العيادة، بوكلاء الوزارات، وبالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن المملكة ومن واقع عضويتها في عدد من المنظمات الزراعية العالمية، أولت اهتماما بقضايا التنمية الزراعية والتوازن البيئي والأمن الغذائي، مضيفا إن العالم لا يزال يعاني حتى الآن من آثار أزمة كوفيد- 19، ثم جاءت الآن الأزمة الغذائية، ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بها، خاصة في الإمداد والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يدفعنا لضرورة مراجعة الخطط، ووضع الإستراتيجيات المرنة لتجاوز آثار الأزمة.