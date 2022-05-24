شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث العلاقات مع رئيس «اليوروجست» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب، رئيس وكالة اليوروجست لاديسلف همران في مقر وكالة الاتحاد الأوروبي في لاهاي. وجرى خلال اللقاء الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات وتطويرها في جميع المجالات وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع التفاهم المتبادل بين النيابة العامة والوكالة.

وأكد المعجب التكامل العدلي لمواجهة التحديات في مكافحة الجرائم الخطيرة والعابرة للحدود التي أضحت تؤرق الدول والمنظمات العالمية.

ونوه بالشراكات الفاعلة للمملكة العربية السعودية في تفعيل مبادئ التعاون الدولي وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في كبح جماح تلك الجرائم وتعزيز الإستراتيجيات العدلية لتسهيل تعقب مرتكبيها وتتبع أدلة ثبوتها من خلال تنسيق الجهود للسلطات الوطنية.

وأشاد رئيس الوكالة بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية متمثلةً في النيابة العامة في القضاء على الجرائم المنظمة العابرة للحدود، مضيفا أن التفاعل بين الوكالة والنيابة يتطور بشكل ملحوظ.

وفي الإطار ذاته التقى النائب العام، منسق مكافحة الإرهاب الأوروبي إيلكا سالمي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. وأكد المعجب خطورة ونوعية قضايا الإرهاب، لا سيما العابرة للحدود منها وأن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أسهمت في القضاء على الإرهاب من خلال تجفيف منابعه وملاحقة مجرميه واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة عليهم، مع رفع كفاءة التوعية المجتمعية عن الأفكار والمنظمات الإرهابية. فيما أكد إيلكا دور المملكة العربية السعودية المحوري والجهود الحكومية الصارمة في القضاء على الإرهاب وتتبع الجريمة الإرهابية.