شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن الربط مع «يورو كلير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، خلال الجلسات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس، اكتمال الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».

وأوضح أن هذا الربط يترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بدعم تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين، لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة.