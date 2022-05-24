شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يدشن نظام مركز الالتزام الرقمي للتصاريح والتفتيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، نظام التراخيص والتفتيش الرقمي للمركز، وذلك خلال حضوره ورشة «صحح لاستدامة بيئتك» التي نظمها المركز أمس بالرياض، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، وقيادات الوزارة والمراكز البيئية، وعدد من قادة الجهات الحكومية وكبرى المنشآت التنموية، والقطاع غير الربحي.

ويأتي تدشين النظام، في إطار عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، إذ يعد نظام التصاريح الجديد جزءا من مبادرة رؤية المملكة لرفع كفاءة عمليات وآليات التراخيص والاعتماد البيئي من خلال إعادة هيكلة نظام التراخيص والاعتماد ودعمها بالتطبيقات الذكية بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية.