شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يزور جناح «مجلس شباب مسك» و«المقهى السعودي» بمنتدى دافوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، جناح «مجلس الشباب» التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك»، وركن الهيئة السعودية للسياحة، خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2022، المنعقد حاليا في سويسرا.

واطلع وزير الخارجية على ما يقدمه «مجلس الشباب» من جلسات حوارية للمشاركين في المنتدى العالمي، وذلك بهدف تطوير الشباب وتمكينهم من إيجاد حلول إبداعية، تسعى لمعالجة التحديات المستقبلية التي تواجه العالم، كما تجول في «المقهى السعودي» الذي تديره الهيئة السعودية للسياحة، ممثلة بهوية السياحة الوطنية «روح السعودية»، وتقدم فيه القهوة السعودية، بالإضافة إلى عرض معلومات متكاملة عن السياحة في المملكة، بهدف زيادة الوعي عن المملكة كوجهة سياحية للمشاركين في منتدى دافوس العالمي.