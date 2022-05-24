شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ألبانيزي لأدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كومنولث أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى أنتوني ألبانيزي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أنتوني ألبانيزي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كومنولث أستراليا.

وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق.