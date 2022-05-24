شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بحماية المستهلك من رفع تكلفة «تطبيقات التوصيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، لأهمية التوسع في نشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وخفض تكاليف الاتصال على الطرف المتصل لأرقام الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقدته اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني مع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي د. محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي الهيئة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1443/1442هـ، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وتوصياتها وتقديمه للمجلس في الفترة القادمة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددًا من المحاور التي تضمنها التقرير ومنها الصعوبات والتحديات التشريعية التي تواجه الهيئة في مجال المحتوى الرقمي.

واستعرضت اللجنة مؤشرات الأداء الخاصة بالهيئة، كما أكدت خلال الاجتماع أهمية التوسع في خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر.

وتضمنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة أيضًا، مع مسؤولي الهيئة الأدوار التي تقوم بها في الإشراف على آليات وإجراءات الحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر وسائل الاتصالات، ودورها في تنظيم تطبيقات التوصيل من المطاعم والمتاجر، وحماية المستهلك من رفع التكلفة، كما جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات في مجال الحوسبة السحابية في المملكة.

ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.