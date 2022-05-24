شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 4.2 ألف بلاغ عن «تشوه بصري» بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت أمانة منطقة حائل وبلدياتها أكثر من 4203 بلاغات خلال العام الميلادي الجاري، تتعلق بالتشوه البصري في مدينة حائل وضواحيها، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحسين المشهد الحضاري.

وأكدت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة، داعية الجميع للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز البلاغات (940).

قدمت صحة الباحة خدماتها من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها لـ 21.798 مستفيدا، خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 11.887 مستفيدا، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ9.911 مستفيدا، وبلغ عدد المنومين 1.622 مريضا، كما أجريت 249 عملية جراحية خلال الفترة نفسها.