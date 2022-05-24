شكرا لقرائتكم خبر عن جازان تناقش مع «الفاو» تطوير مزارع البن في القطاع الجبلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وكيل إمارة منطقة جازان، د. عبدالله الصقر، أمس، اجتماعا لتطوير المزارع الريفية بالمنطقة بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، م. محمد آل عطيف، وعدد من المختصين في مجال البن من وكالة الوزارة، ومدير القطاعات في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، والمدير الوطني للبن في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وبحث الاجتماع سبل تطوير المزارع الريفية والجبلية بالمنطقة، من خلال تنفيذ وتجهيز مزارع نموذجية بديلة في عدد من مواقع المنطقة والبدء في خطوات تنفيذ المشروع بعدد 475 مزرعة في المحافظات الجبلية والمراكز التابعة لها، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين فرع الوزارة والشركاء بالقطاع الحكومي والخاص في المنطقة، كما تم استعراض أهداف وآلية تفعيل الجانب الزراعي بالمناطق الريفية. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية د. عيسى البناوي ومسؤولو عدد من الجهات المعنية.