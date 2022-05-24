شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تستخدم مخططات المنح لدرء أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة الطائف في تنفيذ العديد من مشروعات دعم البنية التحتية لمخططات المنح، ضمن جهودها للتيسير على الأهالي وراحتهم.

وعززت وكالة المشاريع الخدمات البلدية ومشاريع البنية التحتية بمخططات المنح؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية، ويجري العمل حاليا بمشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمخططات المنح.

وأوضح أمين الطائف د. أحمد القثامي، أن الأمانة عملت على حصر ودراسة احتياجات مخططات المنح من الخدمات البلدية والمشاريع التنموية والتطويرية، وبحثت آلية تطوير الخدمات الحالية ودعم المخططات بالمشاريع التنموية الجديدة والتي تُعزز جودة الحياة، وترفع مستوى كفاءة الخدمات، بما يتوافق مع الدراسة الهيدرولوجية لدرء أخطار السيول للمحافظة، موضحا أن الأمانة حصرت جميع الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، وأجرت أعمال الدراسات الأولية والمسح الكنتوري، والدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبدائل المختلفة.

وأنجزت وكالة المشاريع مرحلة متقدمة من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ضمن حزمة متكاملة من المشاريع البلدية القائمة حاليا بالمخططات، مشيرا إلى أن الأمانة بالتزامن مع مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها حاليا، تعمل على مشاريع للسفلتة والتأهيل للشوارع الرئيسية والفرعية بالمخططات، ودعمها بالأرصفة والإنارة.