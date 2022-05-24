شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية د. سليمان الحبيب تحتفي بخريجي زمالة طب الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية، بالخريجين الحاصلين على الزمالة الأمريكية «Faculty Development Fellowship» في طب الطوارئ من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وذلك بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر.

حيث بدأ الحفل بكلمة للدكتور سعد العسيري مدير أقسام الطوارئ بالمجموعة، والذي قال إن التعاون مع جامعة جورج واشنطن، مكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة لواحدة من أكبر الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل.

وأضاف د. العسيري أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية بمجال التعليم والتدريب الطبي، عطفا على اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، والتي تضمنت تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية طب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف مستقبلا التخصصات الطبية كافة.

بعدها ألقى الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد للمستشفى كلمته، والتي أوضح فيها أن مجموعة د. سليمان الحبيب تُعد أول مقدم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص يقوم بتنظيم هذا البرنامج، لأحد أهم وأحدث التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ، والذي يهتم بتطوير أداء الممارسين الصحيين.

واختتم د. الشهراني حديثه بتقديم التهاني للخريجين، متمنيا لهم المزيد من النجاح.

وشدد على أن أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية، ستواصل دعم الطاقات الوطنية، وفتح فرص التدريب والتوظيف، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.