شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود القصيبي، أهمية بناء الشراكات في دعم برامج ومبادرات الجمعية، لافتا إلى أهمية دور غرفة الأحساء في احتضان مقر الجمعية ليكون في محافظة الأحساء أكبر محافظات المنطقة.

توثيق وتنمية

وقالت عضو الجمعية هند الزاهد، إن رسالة الجمعية هي الحفاظ على آثار المنطقة وتراثها، وإبرازهما وعرضهما بطريقة مُلهمة. مشيرة إلى أن الاهتمام بآثار وتراث المنطقة الشرقية المتنوعين، وتسجيلهما وحصرهما وتوثيقهما وتنميتهما تحت إشراف هيئة التراث، من أهم أهداف الجمعية.

قيمة ثقافية

من جهته، أكد رئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، أن توفير مقر للجمعية يأتي إيمانا من الغرفة بما يحققه حفظ الآثار والتراث من قيمة ثقافية وحضارية واقتصادية لواحة الأحساء، مبينا أن الإرث الحضاري والتاريخي أحد أهم الميزات النسبية للأحساء، وأحد أهم مرتكزات استراتيجية الغرفة لإبراز إمكانات الأحساء ومقوماتها وتعزيز الاستثمار في المنطقة.

دور مجتمعي

وعبّر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية د. سعدون السعدون، عن سعادته بإنشاء الجمعية، ومساهماتها المُتوقعة في تحقيق أهداف المجلس بزيادة أعداد الجمعيات التخصصية وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي، لافتا إلى أبرز الجهات والشراكات التي يعقدها المجلس لدعم الجمعيات وتحقيق استدامتها المالية.

تمكين الابتكار

وأشار مدير عام فرع هيئة التراث بالأحساء محمد المطرودي، إلى سبل تمكين القطاع الثالث، وأهمية تمكين المجتمع من حفظ المقومات الثقافية لكل منطقة، منوّها بأهمية تمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي، وتدعيم جهود الحفاظ على التراث الوطني وحمايته وتنميته، ورفع كفاءته.

انطلقت جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية، أمس، مستهدفة دعم وتنفيذ المشاريع الأثرية والتراثية والاهتمام بأبحاث التراث المتعلقة بالمنطقة، وتعزيز الوعي التراثي لاستمراره بين الأجيال.