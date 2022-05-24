شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة المواهب».. تقييم البرامج البلدية لرفع مستوى الأداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير التنظيمي والموارد البشرية نهار آل الشيخ، برنامج إدارة المواهب ومجالات التطوير في القيادات، وتقييم برامج القطاع البلدي في الأمانة للموظفين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية جمال السليمان.

وأكد أن تقييم برامج القطاع البلدي من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء وتحقيق المكاسب السريعة، وذلك عبر متابعة التقدم للخروج بأطر عمل معيارية متميزة، والارتقاء بالمسار المؤسسي بالتحسين ورفع جودة آلية سير أعمال الموارد البشرية.

بدوره، أشار آل الشيخ إلى اهتمام الوزارة بالربط فيما بينها وبين الأمانة؛ للخروج بإستراتيجية متميزة، والدور الكبير الذي تقوم به الوزارة من خلال نقل «التجربة الأمثل» فيما بين الأمانات، والتي من شأنها أن تحفز الأمانات لتكون كل منها هي الأمانة الأعلى في توجهها ومجالاتها.

واطلع م. الجبير على عرض مرئي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تضمن أجندة الزيارة التي تم تقسيمها ما بين التحضيرات قبل الزيارة، والتي اشتملت على تقييم بعض قيادات الأمانة في مركز «تمكين»، والاطلاع على تقارير أداء برامج القطاع في الأمانة «من مكتب تحقيق الرؤية».

وبحث محاور مجالات التطوير، وعرض آلية تحديد مجالات التطوير في القيادات، إضافة إلى محاور برنامج المواهب وحالاتها مع فريق الموارد البشرية، وأبرز طموحات وأهداف ومسارات البرنامج ومؤشرات الأداء والممكنات، ومستهدفات ونتائج البرنامج، ومدى التزام أمانة المنطقة الشرقية تجاه برنامج إدارة المواهب للعام الأول.