بعد اساءتهما لإحدى الدول .. تغريم مواطنتين من “مشاهير التواصل” ب400 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن تغريم مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بغرامة قيمتها 400,000 ريال. تفصيلاً أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن فرض غرامة مالية على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول. ووفق الهيئة فإن المواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي وتم استدعائهما بعد نشر الفيديو الذي تضمن إساءة لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب الضوابط والأنظمة. أخبار قد تهمك

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