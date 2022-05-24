أمريكا: الإفراج عن جزء من مخزون لقاح لجدري القردة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن مسؤولي الصحة الأمريكيين بصدد الإفراج عن جزء من جرعات لقاح جينيوس لاستخدامها في حالات جدري القردة، مضيفة أن هناك أكثر من 1000 جرعة في المخزون الوطني.

وقال مسؤولو المراكز إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.