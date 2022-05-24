محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
قال استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالعزيز الخالدي، إن مرض متلازمة تعرج الشرايين، أصبح منتشرًا في المملكة والشرق الأوسط، وهو مرض نادر بسبب زواج الأقارب الزواج من نفس القبيلة
وأوضح الخالدي، خلال مقابلة ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن مرض متلازمة تعرج الشرايين يكثر في المملكة، وقد تم اكتشاف الحالة الأولى منذ 16 سنة، وكان يوجد لها وصف دقيق في الأبحاث العلمية ولكن لا أحد قدم لها علاجًا أو تدخلًا
وتابع بالقول : كانت الحالة الأولى مستعصية والبنت في وضع سيء وأجرينا لها العملية بنجاح وبعد 5 سنوات تمكننا من إجراء 7 عمليات، والآن وصلنا إلى 37 حالة
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يكشف سبب انتشار مرض نادر في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.