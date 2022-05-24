استشاري يكشف سبب انتشار مرض نادر في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

قال استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالعزيز الخالدي، إن مرض متلازمة تعرج الشرايين، أصبح منتشرًا في المملكة والشرق الأوسط، وهو مرض نادر بسبب زواج الأقارب الزواج من نفس القبيلة

وأوضح الخالدي، خلال مقابلة ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن مرض متلازمة تعرج الشرايين يكثر في المملكة، وقد تم اكتشاف الحالة الأولى منذ 16 سنة، وكان يوجد لها وصف دقيق في الأبحاث العلمية ولكن لا أحد قدم لها علاجًا أو تدخلًا

وتابع بالقول : كانت الحالة الأولى مستعصية والبنت في وضع سيء وأجرينا لها العملية بنجاح وبعد 5 سنوات تمكننا من إجراء 7 عمليات، والآن وصلنا إلى 37 حالة