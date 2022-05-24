محمد بن مسعود - الدمام - عروسان يضرمان النار بنفسيهما خلال حفل الزفاف والسبب غير متوقع .. فيديو صادم

صدم العروسان ​غابي جيسوب​ و​أمبير ميشيل​ الحضور في الولايات المتحدة بعد أن قاما بإضرام النار بأنفسهما خلال حفل زفافهما، بمغامرة جريئة للغاية. وفي التفاصيل، وعند تصويرهما مقطع فيديو خاص بالزفاف، قررا إستبدال زفة الورود بانار، وأن يركضان أمام الضيوف ومن ثم انحنيا وتم إطفاء النار التي اشتدت في اللحظات الأخيرة، وسط تصفيق وتشجيع الحضور. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقد شارك الزوجان غابي وأمبير من قبل في تحضير مواقع أفلام ومسلسلات عالمية، ويبدوا انا هذا هو الامر الذي شجعهما على الإقدام على هذه الخطوة دون خوف، وتأثراً بالأفلام والدراما.

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