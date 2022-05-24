سلمان الفرج يعتذر لجمهور الهلال بعد حسم الكلاسيكو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد الدولي السعودي سلمان الفرج، قائد فريق الهلال، أنه الزعيم لن يتنازل عن المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الرمق الأخير، معربًا عن أسفه الشديد إلى جماهير أزرق الرياض بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

وحوّل الهلال التأخر أمام مضيفه الاتحاد، إلى فوز ثمين بثلاثية مقابل هدف، في القمة المثيرة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لحساب الكلاسيكو المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

وأوضح الفرج، في تصريحات عبر قناة «SSC»، عقب حسم الكلاسيكو: «لعبنا بشخصية الهلال اليوم، وإذا خسرنا كنا سنقول أننا خسرنا الدوري بشكل رسمي ومبروك للاتحاد، ولكن فوزنا سيجعلنا نقاتل حتى آخر رمق في الموسم».

وأضاف قائد الهلال: «بطبيعة الحال نترقب تعثر الاتحاد في قادم الجولات، وأن نستفيد من هذا الأمر على أفضل ما يكون من أجل القفز إلى الصدارة في الأنفاس الأخيرة من أجل تتويج جهود اللاعبين، بعد موسم شاق وحافل بالضغوط».

وحول إسقاط النمور في جدة، قال سلمان: «قاتلنا أمام ناد كبير، القمة جاءت قوية من الطرفين لكن الهلال استغل كل فرصة بالشكل المثالي، ونجح في حصد النقاط الثلاث، أشكر اللاعبين على المجهود الكبير في هذا الموسم، رغم الضغط الكبير في ظل قتال الفريق في جميع البطولات والوصول إلى مراحل متقدمة في كل حدث».

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وأردف متوسط ميدان الزعيم: «حظ أوفر لفريق الاتحاد ومبروك للكتيبة الزرقاء على الفوز الثمين، وأشكر المدرج الأزرق على الدعم الرائع والمساندة على الرغم من الحزن والغضب بسبب خسارة لقب كأس الملك أمام الفيحاء في نفس الملعب قبل أيام، نعتذر لهم على خسارة الكأس».

وعرج الفرج إلى الحديث عن رفيق وسط الميدان في الكلاسيكو عبدالله عطيف، معقبًا: «أرتاح جدًا في اللعب إلى جوار عطيف، يفهمني حتى لو لم أطلب الكرة، عودته مهمة في هذا التوقيت من عمر الموسم، أتمنى له الاستمرار بتقديم الأفضل».

وختم قائد الهلال تصريحاته: «لعبنا ضد الاتحاد بذكاء وعقل أكثر، لم نندفع وقمنا بالضغط العالي وجعلناهم يرتكبون الأخطاء، واستغلينا كل الفرص، وفي الأخير حققنا الفوز رغم الجهد العالي، والإصابات الكثيرة، لكن الروح الجماعية موجودة وسوف نصل بعيدًا في الدوري».

واهتزت الصدارة بشدة تحت أقدام الاتحاد، بعدما حرّك الهلال عداد النقاط إلى الرقم 58، في المركز الثاني على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 3 نقاط فقط خلف النمور، لتشتعل الأجواء تمامًا قبل 3 جولات من ختام الموسم.