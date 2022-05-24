محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. رقص رهف القحطاني ومروج الرحيلي في المالديف على أغنية هذا السعودي فوق فوق

تصدر هاشتاق رهف القحطاني ومروج بالمالديف، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. وتداول المغردون مقطع فيديو لمشهورتي سناب رهف القحطاني، ورفيقتها مروج الرحيلي، وهما ترقصان على أغنية “هذا السعودي فوق فوق” أثناء تواجدهم بإحدى شواطئ المالديف. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وظهرت رهف وهي تضع على جسدها منشفة، برفقة مروج الرحيل، وبدت الاثنتين في حالة من الفرح والفخر بانتمائهما إلى السعودية. وعلقت رهف قائلة: يا مالديف أنا سعودي إيريبيان”، مشيرة بإصبعها إلى الأعلى.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رقص رهف القحطاني ومروج الرحيلي في المالديف على أغنية هذا السعودي فوق فوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.