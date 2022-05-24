942 مخالفا للبيئة منذ أبريل - #عاجل

تواصل وزارة الداخلية جهودها في حماية البيئة، حيث أعلنت منذ مطلع إبريل الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان المنصرم، وحتى أمس، عن ضبط 942 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

مدن ومحافظات

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات الأمنية المساندة، في المتابعة داخل المدن والمحافظات، ويحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في جميع مناطق المملكة.

موارد طبيعية

ويهدف النظام البيئي في المملكة، إلى تحقيق المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

مخالفون لنظام البيئة

4 إبريل

91

10 إبريل

99

17 إبريل

244

24 إبريل

171

1 مايو

146

8 مايو

70

15 مايو

67

22 مايو

54