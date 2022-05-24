942 مخالفا للبيئة منذ أبريل - #عاجل

مدن ومحافظات
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات الأمنية المساندة، في المتابعة داخل المدن والمحافظات، ويحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في جميع مناطق المملكة.
موارد طبيعية
ويهدف النظام البيئي في المملكة، إلى تحقيق المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.
مخالفون لنظام البيئة
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