الارشيف / اخبار السعوديه

942 مخالفا للبيئة منذ أبريل - #عاجل

0 نشر
0 تبليغ

تواصل وزارة الداخلية جهودها في حماية البيئة، حيث أعلنت منذ مطلع إبريل الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان المنصرم، وحتى أمس، عن ضبط 942 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

مدن ومحافظات

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات الأمنية المساندة، في المتابعة داخل المدن والمحافظات، ويحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في جميع مناطق المملكة.

موارد طبيعية

ويهدف النظام البيئي في المملكة، إلى تحقيق المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

مخالفون لنظام البيئة

4 إبريل

91

10 إبريل

99

17 إبريل

244

24 إبريل

171

1 مايو

146

8 مايو

70

15 مايو

67

22 مايو

54


كانت هذه تفاصيل خبر 942 مخالفا للبيئة منذ أبريل - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا