أمير مكة يشهد تخريج الدفعة 70 من طلاب وطالبات جامعة أمِّ القرى

شهد مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة الأمير خالد الفيصل تخريج الدفعة 70 من طلاب جامعة أمِّ القرى للعام الجامعي 1442- 1443هـ والذين يفوق عددهم مايزيد عن 16 ألف طالب وطالبة.

وفي بداية الحفل دشن أمير منطقة مكة المكرمة عددا من المشاريع الاستراتيجية للجامعة للخمسة أعوام المقبلة ومنها: جامعة أم القرى الذكية، هيكلة البرامج التعليمية، الحوكمة الإدارية والمالية ، والأنظمة التقنية وتهدف جميعها إلى تحويل الجامعة إلى ذكية، واستحدثت الجامعة 38 تخصصاً جديداً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي والشبكات، الروبوتات وانترنت الأشياء، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، تصميم الأزياء، علوم البيئة، وتكنولوجيا حماية البيئة. ويحمل 14,528 خريجاً وخريجة في درجة البكالوريوس والدبلوم، و409 في الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير 1,146، و213 ضمن درجة الدكتوراه.

وثمَّن رئيس الجامعة تتويج الأمير خالد الفيصل للطلبة والطلبة الخريجين ودعمه المستمر لمشاريع ومبادرات وبرامج الجامعة، معربًا عن فخره بتتويج نخبةٍ متميزةٍ من طلبة الجامعة؛ سوف يكون لهم بإذنهم دورهم في في مسيرة التطوير بما يحقق تطلعات القيادة، مباركًا للطَّلبة تخرُّجهم، ومتمنيًا لهم مسيرة عمليَّة مكلَّلة بالتَّوفيق لما يخدم الدين ويسهم في ازدهار دوت الخليج ونماءه.

وشهد الحفل حضور منسوبي الجامعة، وأسر الخريجين، وعددٌ من أهالي مكَّة المكرَّمة.