أول بيض نباتي بالكامل في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أول بيض مقلي ومسلوق في العالم مبني على أساس نباتي بالكامل ابتكرته شركة «يو إغ» التي تأسست عام 2019، وترمي لافتتاح سلسلة من المطاعم في أمريكا بعد تمويل أولي للشركة بقيمة خمسة ملايين دولار. وتمكنت الشركة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» من تطوير منتج خال من البيض تماماً عبارة عن بيض مسلوق أو مقلي ومشابهاً للبيض الحقيقي ببياضه والصفار إنما من دون كوليسترول، تقول الشركة المنتجة.
وتتم الاستعانة لصناعة المنتج بمزيج من البروتينات النباتية الأساسية والماء وزيت دوار الشمس والصويا والطحين، «إضافةً إلى بعض المكونات الإضافية البسيطة»، وهي 100 بالمئة نباتية لإنتاج «بيضة كاملة».
وتعمل الشركة في سوق البيض النباتي المتوقع أن تشهد نمواً بقيمة تصل إلى 2.6 مليار دولار بحلول العام 2026، مسجلةً ارتفاعاً بحوالي 650 مليون دولار في 2019، وفقاً لتقرير لشركة «ريسيرش أند ماركتس» لأبحاث السوق.
وتركز شركة «يو إغ» على تطوير تجربة «البيضة الكاملة» للذين يفضلون طعم وتركيبة البيض المطهو. ويقول إران غرونر المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«يو إغ»: «يمتلك فريق الشركة مزيجاً فريداً من ابتكارات المنتجات الاستثنائية والخبرات في هندسة المهارات، التي نعتقد أنها ستساعد شركتنا لإحداث ثورة في طريقة إنتاج العالم للبيض واستهلاكه».
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