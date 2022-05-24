عمرها 82 تحقق حلمها وتنال الشهادة الجامعية

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا في التخرج من الجامعة والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بولاية ميرلاند الأمريكية.
وحققت ماي بيل حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها.
وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.
وعن السبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد المسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي لمحطة «WJLATV» التابعة لشبكة «إيه بي سي» نيوز الأمريكية، إنها «حظيت بالكثير من الدعم والثناء على جهودها في تنظيم الفعاليات، أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية»، وفقًا لسكاي نيوز.
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