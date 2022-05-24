أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الفيصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل خريجي وخريجات جامعة الفيصل للعام الجامعي 1442/1443 هـ 2021 م وذلك في مقر الجامعة .

وقدّم رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع في كلمته شكره لسمو أمير الرياض على رعايته للحفل واهتمامه ، مشيراً إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية غير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، حولت الحلم إلى واقع برؤية طموحة، تؤكد تفعيل دور الجامعات في التعليم والبحث والابتكار لتحتل الجامعات السعودية مكانة متقدمة بين الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار إلى أن الجامعة تقدمت خمسين مركزًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي، لتصبح جامعة الفيصل ضمن أفضل مئتي جامعة على مستوى العالم، وأتت في المركز التاسع عالميًا بين الجامعات التي لا يتجاوز عدد طلابها خمسة آلاف طالب، والمركز الواحد والثلاثين عالميًا بين الجامعات التي عمرها خمسين عاماً فما دون، واحتلت المركز الأول عربيًا وسعودياً.

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وأضاف أن طلاب الجامعة حققوا العديد من الإنجازات، حيث بدأ العديد من طلاب كلية الأعمال مشاريع رائدة، وهم على مقاعد الدراسة نتج عنها مؤسسات وشركات واعدة، وشاركوا في مسابقات ومشاريع بحثية متميزة، ودخل مشروع طلاب كلية الهندسة ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا على مستوى العالم والأول عربيًا وسعوديًا في مشروع تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، كما حقق خريجو كلية الطب المركز الأول لثلاثة أعوام متتالية في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم قبول 47 منهم هذا العام في برامج الزمالة الأمريكية، كأكبر عدد من كلية طب واحدة من خارج أمريكا، وسجل طلاب كلية العلوم عددًا من براءات الاختراع ، كما قدم طلاب كلية الصيدلة مبادرات تثقيفية وتوعوية صحية.

وأفاد آل هيازع أن احتفال اليوم يأتي مع مرور عام على بدء الدراسة في كلية القانون والعلاقات الدولية التي حرصت الجامعة أن تكون مخرجات هذه الكلية إضافة نوعية مواكبة لرؤية المملكة 2030، وواصل طلاب الجامعة تميزهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة مثل فعالية عنان السماء وفعالية قمة وغيرها، وشاركوا في العديد من المبادرات التطوعية.

وفي ختام كلمته رفع الشكر للقيادة الحكيمة على دعم مسيرة العلم والإنسان والمعرفة ، معرباً عن امتنانه لأعضاء مجلس إدارة جامعة الفيصل ومنسوبي الجامعة.

من جانبه ألقى حسين العامودي وعبدالله البليهد ومها عبدالجبار كلمة الخريجين والخريجات، أعربوا فيها عن بالغ شكرهم على تشريف سمو أمير المنطقة حفلهم البهيج والدعم الذي يحظون به في مساهمتهم العلمية والتعليمية في وطن غالي.

واشتمل الحفل على مسيرة للطلاب الخريجين وفيلم للجامعة، كما تسلّم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وأولياء الأمور .