أمير مكة يشهد تخريج الدفعة 70 من طلاب وطالبات جامعة أمِّ القرى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

شهد مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله-؛تخريج الدفعة 70 من طلاب جامعة أمِّ القرى للعام الجامعي 1442- 1443هـ والذين يفوق عددهم مايزيد عن 16 ألف طالب وطالبة.

وفي بداية الحفل دشن أمير منطقة مكة المكرمة عددا من المشاريع الاستراتيجية للجامعة للخمسة أعوام المقبلة ومنها: جامعة أم القرى الذكية، هيكلة البرامج التعليمية، الحوكمة الإدارية والمالية ، والأنظمة التقنية وتهدف جميعها إلى تحويل الجامعة إلى ذكية، واستحدثت الجامعة 38 تخصصاً جديداً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي والشبكات، الروبوتات وانترنت الأشياء، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، تصميم الأزياء، علوم البيئة، وتكنولوجيا حماية البيئة.

ويحمل 14,528 خريجاً وخريجة في درجة البكالوريوس والدبلوم، و409 في الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير 1,146، و213 ضمن درجة الدكتوراه.

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وفي كلمة بالمناسبة رفع رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب وافر الشُّكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل لمؤسسات التَّعليم، وتمكينها من تطوير برامجها وتزويد طلبتها بالمهارات الدَّاعمة لتنفيذ مستهدفات الرُّؤية الوطنيَّة.

.ثمَّن رئيس الجامعة تتويج الأمير خالد الفيصل للطلبة والطلبة الخريجين ودعمه المستمر لمشاريع ومبادرات وبرامج الجامعة، معربًا عن فخره بتتويج نخبةٍ متميزةٍ من طلبة الجامعة؛ سوف يكون لهم بإذنهم دورهم في في مسيرة التطوير بما يحقق تطلعات القيادة الرَّشيدة -حفظها الله-، مباركًا للطَّلبة تخرُّجهم، ومتمنيًا لهم مسيرة عمليَّة مكلَّلة بالتَّوفيق لما يخدم الدين ويسهم في ازدهار الوطن ونماءه.

وقدَّم الدكتور القحطاني شكره لمعالي وزير التَّعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد بن أحمد السديري، نظير حرصهما على تطوير المخرجات العلميَّة وصقل مهارات الطلبة ببرامج وخطط دراسيَّة موائمة لمجالاتِ سوق العمل.

وشهد الحفل حضور منسوبي الجامعة، وأسر الخريجين، وعددٌ من أهالي مكَّة المكرَّمة.