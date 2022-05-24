خادم الحرمين وولي العهد يهنئان دولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا. وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق. أخبار قد تهمك

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