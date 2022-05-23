شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقي نظيره البريطاني لتعزيز فرص التعاون التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم ، نظيره في المملكة المتحدة ناظم الزهاوي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم للمملكة الدكتور ستيف سميث، وذلك ضمن زيارة معاليه إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في المنتدى الدولي للتعليم 2022.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في المجالات التعليمية والعلمية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وفق الإستراتيجية الجديدة التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جانب التطوير الكبير في مجال التعليم في المملكة، واستعراض تجربتها في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وتناول اللقاء تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي بين البلدين، وتطوير المناهج التعليمية ومراجعتها باستمرار، والاستفادة من برامج تعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وكذلك التطرّق إلى برنامج تدريب الأطباء السعوديين.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيلة الوزارة للتعليم العام الدكتورة عهود الفارس، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل، والملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني.