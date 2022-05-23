شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. دراسة تكشف تكلفة المواصلات على العمال والموظفين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت دراسة أعدها المستشار القانوني أحمد الشهيل، أن تكلفة المواصلات من موقع السكن لموقع العمل في مدينة الرياض حيث بينت الدراسة أن الذي يسكن في مسافة 20 كيلو متر عن مقر عمله يستغرق وقت 30 دقيقة للوصول ويقطع في السنة مسافة 4400 كيلو متر ، فيما تقدر تكلفة استهلاك الوقود لسيارة صغيرة ذات خزان وقود سعة 55 لتر . ب 3079 ريال للوقود فيما الصيانة تكلف 3300 وتبلغ جميع التكاليف 4510 سنويا للسيارة الواحدة.

فيما بينت الدراسة ان من يبعد عن مقر العمل60 كيلو يقطع سنويا حوالي 13200 كيلو ويدفع للوقود مايقارب 6158 ريال في السنة . فيما تكلف للنفس المسافة السيارات ذات سعة الوقود الاكبر 16100 ريال في السنة.

وقالت الدراسة أن من يبعد عن مقر عمله مسافة 100 كيلو يستغرق 110 دقيقة للوصول الى عمله بتكلفة 4835ريال للسيارات الصغير و 16935 شامل الصيانة . فيما تكلف السيارات ذات سعة الخزان الكبير 7737 ريال سنويا و 29517 صيانة ووقود كل سنة.

وقال معد الدراسة أن هذه الدراسة اعدت بناء على السيارات الصغيره تم قياسها على محرك 4 أسطوانات بسعة محرك 2.0 "تم اعتماد 60% من الرقم المسجل على بطاقة كافة الطاقة نظراً لظروف القيادة داخل المدينة لمتوسط ثلاث سيارات".

والسيارات المتوسطة تم قياسها على محرك 6 أسطوانات بسعة محرك 3.5 "تم اعتماد 55% من الرقم المسجل على بطاقة كافة الطاقة نظراً لظروف القيادة داخل المدينة لمتوسط ثلاث سيارات"

والسيارات الكبيرة تم قياسها على محرك 8 أسطوانات بسعة محرك 5.3 "تم اعتماد 50% من الرقم المسجل على بطاقة كافة الطاقة نظراً لظروف القيادة داخل المدينة لمتوسط ثلاث سيارات"

وقياس تكلفة الإهلاك قد لا تكون دقيقة مع الحرص على استخدام عدة مدخلات كتكلفة الصيانة وفقدان من 7% إلى 5% من قيمتها على الحد الادنى

والقياس على اعتبار أن السيارة تم شرائها نقداً وفي حال شرائها بالتمويل فتحسب أرباح التمويل كتكاليف إضافية

كما بين أن هذه التكاليف المباشرة لتكلفة المواصلات وهناك تكاليف غير مباشرة.