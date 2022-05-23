شكرا لقرائتكم خبر محفزات لاستقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرضت عميدة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورة فرح العسكر، معايير القبول في الجامعة، وآليته وإجراءاته، والكليات والبرامج المتاحة للعام الجامعي 1444 هـ، وسلطت الضوء على برنامج التسريع الأكاديمي الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والغاية منه وشروط الالتحاق به، بالإضافة إلى برنامج استقطاب الموهوبات الذي يهدف لقبول الطالبات على تخصصات تتناسب مع موهبتهن.كما تحدثت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، عن الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالباتها والأنشطة والرحلات الطلابية، مشيرة إلى برنامج المهارات «سموق» وبرنامج «صحة نورة» وبرنامج «فامكير» وغيرها من البرامج النوعية التي تفردت بها الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر محفزات لاستقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.