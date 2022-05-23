شكرا لقرائتكم خبر محفزات لاستقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول ملتقى التميز 2 الهادف إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات والمتميزات من خريجات الثانوية العامة.

واستعرضت عميدة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورة فرح العسكر، معايير القبول في الجامعة، وآليته وإجراءاته، والكليات والبرامج المتاحة للعام الجامعي 1444 هـ، وسلطت الضوء على برنامج التسريع الأكاديمي الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والغاية منه وشروط الالتحاق به، بالإضافة إلى برنامج استقطاب الموهوبات الذي يهدف لقبول الطالبات على تخصصات تتناسب مع موهبتهن.

كما تحدثت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، عن الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالباتها والأنشطة والرحلات الطلابية، مشيرة إلى برنامج المهارات «سموق» وبرنامج «صحة نورة» وبرنامج «فامكير» وغيرها من البرامج النوعية التي تفردت بها الجامعة.