نهاية العد الذاتي غدا.. والمشاركون 4 ملايين

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني، أنه تبقت فقط ثلاثة أيام لإتمام العد عبر المشاركة في العد الذاتي، وسيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية يوم غد، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني للأسر هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمشاركة في التعداد بعد هذا التاريخ. وحث المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خيار العد الذاتي واستكمال تعبئة بياناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة الأربعاء، مؤكدا أن المشاركة في التعداد إلزامية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن مشاركة أكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم، في تعداد السعودية 2022، عبر اختيار «العد الذاتي»، منذ انطلاقة العد الفعلي وجمع البيانات، في 9 شوال 1443، الموافق 10 مايو 2022.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني، أنه تبقت فقط ثلاثة أيام لإتمام العد عبر المشاركة في العد الذاتي، وسيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية يوم غد، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني للأسر هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمشاركة في التعداد بعد هذا التاريخ. وحث المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خيار العد الذاتي واستكمال تعبئة بياناتهم قبل انتهاء المهلة المحددة الأربعاء، مؤكدا أن المشاركة في التعداد إلزامية.

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