شكرا لقرائتكم خبر برنامج جودة الحياة يمنح السعادة للأطفال بـ 167 هواية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الطريق نحو السعادة، تعد هوايات طفلك مؤشرا لشخصيته، ومشاركة أفراد الأسرة الأنشطة والهوايات المختلفة مع الطفل تشجعه على الاندماج في المجتمع وتقوي شخصيته. وبحسب منصة «هاوي» فإن هناك 167 هواية مسجلة و109 أندية هواة مسجلة لدى المنصة التابعة لبرنامج «جودة الحياة»

وفيما يتعلق بالسعادة، فهناك 6 مؤشرات قياس حققت فيها المملكة تقدما إيجابيا انعكس على ترتيبها العالمي في تقرير السعادة العالمي لعام 2022، حيث صعدت إلى المركز 25 في سلم ترتيب الشعوب الأكثر سعادة، حيث يقيس التقرير السعادة في 146 دولة حول العالم. وتتضمن المؤشرات متوسط الأعمار، والناتج الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، والحرية في اتخاذ القرار والعطاء، والوعي حول الفساد.

وتم إطلاق منصة «هاوي» عبر برنامج «جودة الحياة» عام 2021، لتفعيل قطاع الهوايات في المملكة وإيجاد بيئة محفزة للهواة في مختلف المجالات، حيث تتقاطع المنصة مع مستهدفات رؤية 2030. وتهدف المنصة إلى تشجيع الهواة من الجنسين لممارسة هواياتهم، وإيجاد مقرات ومرافق مناسبة لجميع الهواة وتقديم الدعم والعون في كل احتياجات القطاع. ويتكون مجلس إدارة جمعية «هاوي» من ممثلين عن 12 جهة حكومية مختلفة تحت إشراف مركز برنامج جودة الحياة كونه الجهة الإشرافية على الهوايات في المملكة.

إيجابيات ممارسة الطفل لهواياته:







تشعر الطفل بالسعادة



تحسين الصحة النفسية للطفل



تنعكس إيجابيا على جودة نومه



تزيد من تحصيله الدراسي



تساعد الطفل على التواصل مع أقرانه



كيف ننمي هوايات الطفل؟





المشاركة مع الطفل في الأنشطة والألعاب



تشجيعه على ممارسة هواياته وعدم التقليل منها



إشراك الطفل في الأندية والبرامج التي تنمي هواياته



خدمات منصة » هاوي «





تأسيس أندية الهواة



تسجيل العضويات



إقامة الدورات التدريبية



حجز الحاضنات والمرافق



الهوايات:

الرياضة والأدب أكثر مجالات الهواية في المملكة

المنطقة الشرقية الأكثر ممارسة للهوايات بنسبة 55.4%

3500عضو في أندية الهواة المسجلة