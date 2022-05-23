سرق 6 مركبات واستخدمها في اقتحام المنازل

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى استرداد المركبات المسروقة، وإيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت بسرقة 6 مركبات واستخدامها في اقتحام المنازل، وكسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحتويه من أموال ومقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى استرداد المركبات المسروقة، وإيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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