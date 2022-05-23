شكرا لقرائتكم خبر ضحايا التنمر المدرسي الأكثر تورطا في المشاجرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري أمس في حفل تدشين الحملة التوعوية عن التنمر التي تنفذها مدارس الرياض بالتعاون مع المجلس امتدادا لفعاليات حملة «مالك حق» التوعوية التي أطلقها المجلس سبتمبر الماضي.

في هذا الإطار حذر برنامج الأمان الأسري من «التنمر»، وعرفه بأنه عنف متعمد من قبل فرد أو جماعة تجاه الشخص نفسه بصورة متكررة لفترة طويلة، بحيث يكون هناك فرق في القوة والسلطة بين المتنمر والضحية.

وتشير دراسة نشرت على موقع البرنامج إلى وجود ارتباط بين ظهور الآثار النفسية السلبية (الخوف والحزن والشعور بالرفض من قبل الأقران) لدى ضحايا التنمر المدرسي بخلاف الذين تعرضوا للتنمر الالكتروني أو لكلا النوعين معا.

وتؤكد الدراسة على ظهور السلوكيات الصحية الخطرة كتعاطي المخدرات والتدخين بصورة أكبر لدى الذين يتعرضون للتنمر المدرسي، كما أن هؤلاء الأكثر تورطا في المشاجرات البدنية. وداخل نطاق المدرسة تشير الدراسة إلى ظهور مشاكل كالرغبة في عدم الذهاب إلى المدرسة وعدم الشعور بالأمان في بيئة المدرسة.

4 أسباب للتنمر:







الطبيعة العدوانية للمتنمر والرغبة في لفت الانتباه



وحب الاستعراض



ضعف الشخصية والانهزامية للمتنمر عليه



التذبذب الأسري في اتخاذ القرارات والتساهل



أو القسوة في التربية



غياب أو ضعف دور المعلمين في ضبط السلوك الطلابي في البيئة المدرسية



6 أشكال للتنمر:

التنمر اللفظي - التنمر النفسي - التنمر الجنسي -

التنمر الاجتماعي - التنمر المادي - التنمر الالكتروني

كيفي نحمي الأطفال من التنمر؟

تعزيز ثقة الطفل بنفسه والقدرة على التعبير عما بداخله

تدريب الصغار على مهارات حل المشكلات

يجب أن يكون الوالدان والمعلمون قدوة حسنة

مناقشة الأطفال عما يرونه من مشاهد عنف مرئي