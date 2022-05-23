مشاريع لدرء أخطار السيول بمخططات منح الطائف

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وعززت وكالة المشاريع الخدمات البلدية ومشاريع البنية التحتية بمخططات المنح بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية، ويجري العمل حاليا بمشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمخططات المنح.وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة عملت على حصر ودراسة احتياجات مخططات المنح من الخدمات البلدية والمشاريع التنموية والتطويرية، وبحثت آلية تطوير الخدمات الحالية ودعم المخططات بالمشاريع التنموية الجديدة، التي تعزز جودة الحياة وترفع مستوى كفاءة الخدمات، بما يتوافق مع الدراسة الهيدرولوجية لدرء أخطار السيول للمحافظة، وحصرت جميع الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، وأجرت أعمال الدراسات الأولية والمسح الكنتوري، وأعمال الدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبدائل المختلفة.
وبين أن وكالة المشاريع أنجزت مرحلة متقدمة من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ضمن حزمة متكاملة من المشاريع البلدية القائمة حاليا بالمخططات، مشيرا إلى أن الأمانة بالتزامن مع مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها حاليا تعمل على مشاريع للسفلتة والتأهيل للشوارع الرئيسية والفرعية بالمخططات ودعمها بالأرصفة والإنارة.
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