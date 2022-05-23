فتح المواقع التراثية للزوار في مختلف المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع مستوى تفاعل المجتمع مع التراث الوطني، أعلنت هيئة التراث أمس، عن فتح مواقع التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة أمام جميع الزوار من شرائح المجتمع كافة؛ وذلك لإطلاعهم على تاريخ هذه المواقع، وما تحتويه من تفاصيل تاريخية وتراثية مهمة.

وقالت هيئة التراث «إن زيارة المواقع التراثية نافذة مهمة للتعريف بالتراث الوطني، وزيادة الوعي به، وبأهميته الثقافية والتاريخية».

منطقة تبوك

قلعة الملك عبدالعزيز التاريخية بضباء ستفتح أبوابها للزوار من السبت إلى الخميس بين 9 صباحا و5 مساء، والجمعة من الساعة 3:30 مساء وحتى 8 مساء.

مغائر شعيب في تبوك من السبت إلى الخميس من 9 صباحا إلى 5 مساء، وستكون أوقات الزيارة يوم الجمعة من 3 مساء إلى 6 مساء.

منطقة حائل

جبل أم سنمان (موقع تراث عالمي)، وحصن فيد الأثري وقلعة أعيرف ستكون أوقات زيارتها من السبت إلى الخميس من 9 صباحا إلى 5 مساء، والجمعة من الساعة 3:30 مساء إلى 8 مساء.

جازان وعسير

القلعة الدوسرية، وموقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، ومنطقة حمى الثقافية في نجران.

بيت البيعة والمدرسة الأميرية في الأحساء، وقرية رجال وموقع جرش الأثري، وبيت التراث «النماص» في عسير

ستستقبل جميعها الزوار من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى الخامسة مساء، والجمعة من 3:30 مساء إلى السادسة مساء، والسبت من 10 صباحا إلى 6 مساء.

منطقة الباحة

قرية ذي عين تفتح أبوابها من السبت إلى الخميس من 9 صباحا إلى 5 مساء، والجمعة من 3 مساء إلى 6 مساء. ويوم السبت من 10 صباحا وحتى 6 مساء.

المدينة المنورة

موقع سكة الحديد (مسجد السقيا) بالمدينة المنورة يستقبل زواره من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء، ويومي الجمعة والسبت من 5 إلى 9 مساء.

منطقة الرياض

قصر الإمارة في الغاط يستقبل زواره من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا إلى 5 عصرا، والجمعة والسبت من 2 إلى 8 مساء.

المواقع المفتوحة