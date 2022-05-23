إنشاء مجمع ملكي للفنون في حديقة الملك سلمان

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وستقدم حديقة الملك سلمان تجربة نابضة بالحياة لسكان مدينة الرياض من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية، والثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية، وستسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر إيجاد مجتمع حيوي، ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية جاذبة ومفعمة بالسعادة، بالإضافة إلى تعزيز التصنيف العالمي لمدينة الرياض لتصبح واحدة من بين «أفضل المدن الصالحة للعيش في العالم».وتقع الحديقة في مركز محوري بمدينة الرياض، يسهل الوصول إليها، ومن المقرر أن تصبح مركزا عالميا للثقافة والفنون والطبيعة، حيث ستوفر الحديقة مساحات خضراء ممتدة، كما تضم مرافق رياضية متنوعة، وأماكن ثقافية وترفيهية مميزة.
محتويات المجمع الملكي للفنون
- متحف سيكون من أحد المعالم المعمارية البارزة في المجمع
- يصل ارتفاع المجمع إلى 106 م
- يضم مكتبة، وورش عمل للفنانين
- يحتوي على معهد بـ 3 أكاديميات
- قاعة تتسع لـ 600 مقعدستتاح الفرصة للفنانين لعرض مواهبهم في قاعة «القبة»
- سيكون المسرح الوطني أيضا من أحد العناصر المميزة
- سعة المسرح 2300 مقعد
- مسرح متوسط السعة يضم 650 مقعدا
- إنشاء 3 صالات للسينما
حديقة الملك سلمان
- تقع على مساحة تتجاوز 16 كلم2
- تقع في مركز محوري بمدينة الرياض
- تتصل بأهم الطرق الرئيسة
- تتصل بمحطات قطار وحافلات الرياض
- أطلقت عام 2019، لتصبح «الرئة الخضراء» للرياض
- ستكون أكبر حديقة مدن في العالم
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