إنشاء مجمع ملكي للفنون في حديقة الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مساحة 500 ألف م2 ليمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها ويكون محورا للثقافة والفنون في مدينة الرياض، أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان بدء أعمال الإنشاء في المجمع الملكي للفنون الذي يرتكز في تصاميمه على مبادئ العمارة السلمانية التي تمزج روح الأصالة بالحداثة في آن واحد، وبالشكل الذي يعكس الهوية المحلية لمدينة الرياض، كما سيقدم المجمع تجربة ثرية للزوار من خلال احتضانه لمختلف جوانب الثقافة ومجالات الفن القديم والمعاصر.

وستقدم حديقة الملك سلمان تجربة نابضة بالحياة لسكان مدينة الرياض من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية، والثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية، وستسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر إيجاد مجتمع حيوي، ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية جاذبة ومفعمة بالسعادة، بالإضافة إلى تعزيز التصنيف العالمي لمدينة الرياض لتصبح واحدة من بين «أفضل المدن الصالحة للعيش في العالم».

وتقع الحديقة في مركز محوري بمدينة الرياض، يسهل الوصول إليها، ومن المقرر أن تصبح مركزا عالميا للثقافة والفنون والطبيعة، حيث ستوفر الحديقة مساحات خضراء ممتدة، كما تضم مرافق رياضية متنوعة، وأماكن ثقافية وترفيهية مميزة.

محتويات المجمع الملكي للفنون







متحف سيكون من أحد المعالم المعمارية البارزة في المجمع



يصل ارتفاع المجمع إلى 106 م



يضم مكتبة، وورش عمل للفنانين



يحتوي على معهد بـ 3 أكاديميات



قاعة تتسع لـ 600 مقعدستتاح الفرصة للفنانين لعرض مواهبهم في قاعة «القبة»



سيكون المسرح الوطني أيضا من أحد العناصر المميزة



سعة المسرح 2300 مقعد



مسرح متوسط السعة يضم 650 مقعدا



إنشاء 3 صالات للسينما



حديقة الملك سلمان