شكرا لقرائتكم خبر فحص 4715 عينة غذائية بأسواق جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أمانة محافظة جدة أن نتائج فحص عينات الغذاء والمياه خلال الربع الأول من عام 2022م، بلغت 4715 عينة فحصت في مختبرات الأمانة، مسجلة انخفاضا في نسبة التلوث الغذائي بواقع 12% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضح مدير إدارة المختبرات لؤي الصبحي أن تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية داخل جدة وضمن حدود بلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة نتج عنه ارتفاع عدد العينات المستلمة بنسبة 31.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مبينا أن التقارير المخبرية سجلت نسبة تلوث في المياه بلغت 18% كما أظهرت النتائج تلوث 15% من عينات الغذاء، في حين بلغت نسبة عينات المياه غير المطابقة كيميائيا 24% .

وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية، التي تستهدف بصورة رئيسة حماية المستهلكين، مما يسهم في رفع نسبة امتثال المنشآت وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين.