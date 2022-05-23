فحص 4715 عينة غذائية بأسواق جدة

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وأوضح مدير إدارة المختبرات لؤي الصبحي أن تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية داخل جدة وضمن حدود بلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة نتج عنه ارتفاع عدد العينات المستلمة بنسبة 31.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مبينا أن التقارير المخبرية سجلت نسبة تلوث في المياه بلغت 18% كما أظهرت النتائج تلوث 15% من عينات الغذاء، في حين بلغت نسبة عينات المياه غير المطابقة كيميائيا 24% .وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية، التي تستهدف بصورة رئيسة حماية المستهلكين، مما يسهم في رفع نسبة امتثال المنشآت وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين.
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