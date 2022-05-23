حلول مستدامة للانبعاثات الكربونية بمدينة الأمير محمد بن سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اختيار مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك» على مجموعة «دالكيا إي دي إف جروب» لتكون الجهة المعنية بتنفيذ مشروع حلول الاستدامة بأفضل المعايير العالمية.

وستطلق العديد من المبادرات في إطار رؤية المدينة لتطوير مرافقها بأسلوب يضمن حصولها على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) الفئة الذهبية، للاستدامة في جميع أنحاء المشروع، بدءا من محطة التبريد المركزي التي ستقوم المجموعة بمهمة إنشائها بالتعاون مع شركة «أيه دي سي إنيرجي سيستمز».

وشهدت «مسك» انعقاد حفل وضع حجر الأساس بحضور نخبة من كبار المسؤولين، ومنهم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والرئيس التنفيذي للمدينة ديفيد هنري، ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «دالكيا دي إف جروب» سيلفي جيهانو، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أيه دي سي إنيرجي سيستمز» إبراهيم سليمان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، أن المبادرات التي تبنتها «مسك» تهدف إلى تعزيز جوانب الاستدامة في المدينة، ونسعى لإرساء نموذج جديد في المنطقة واتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، وتجسد محطة التبريد المركزي واحدة من أولى الخطوات التي باشرنا تنفيذها، متبوعة بالعديد من الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة 50%، ويتمحور هدفنا حول تقديم نموذج يقتدى به في مجال التنمية المستدامة من خلال الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية مع حلول استخدام الطاقة والمياه الصديقة للبيئة.

ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «دالكيا إي دي إف جروب» سيلفي جيانو «يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية لتقديم الحلول القادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة في المدينة بما يعود بالمنفعة على سكانها وزوارها، وبالتعاون مع شركة ’أيه دي سي إنيرجي سيستمز‘، تشكل هذه الاتفاقية مرتكزا رئيسا لاستراتيجيتنا الهادفة لتطوير مشاريع طموحة في أرجاء المملكة لدعم مساعي تحولها بقطاع الطاقة، تماشيا مع رؤية 2030».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أيه دي سي إنيرجي سيستمز» إبراهيم سليمان «يسعدنا المشاركة في تطوير مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، والتعاون مع مجموعة «دالكيا إي دي إف جروب» لتقديم خبراتنا الواسعة في خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع التبريد المركزي، ولنكون كيانا داعما لمبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية».

وستعمل مجموعة «دالكيا إي دي إف جروب»، المزود الرائد لخدمات الطاقة في فرنسا، على تشغيل وصيانة شبكة التبريد المركزي مستقبلا، بينما ستعمل شركة «أيه دي سي إنيرجي سيستمز»، المتخصصة في مجال توفير حلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، على تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع.

عن مشروع الحلول المستدامة:







يندرج في إطار منهجية المدينة لتعزيز التنمية المستدامة



يجسد بديلا فعالا لحلول تكييف الهواء التقليدية



خلق فرص العمل الصديقة للبيئة



يسهم في توفير 100 ألف طن من الانبعاثات الكربونية خلال 10 سنوات



مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية: